Cade da un cancello e batte la testa violentemente: 12enne in condizioni gravi

Emanuele, 12 anni, è caduto dal cancello di un deposito abbandonato di via Galante a Casavatore, per ragioni ancora da accertare. E' stato subito soccorso dal 118, ma il trauma cranico provocato dall'impatto con l'asfalto, lo ha costretto al ricovero in ospedale in gravi condizioni.

Tutta Secondigliano, quartiere di origine del famiglia del 12enne, si è stretta intorno alla sua famiglia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul caso indagano i carabinieri che sono anche alla ricerca di eventuali amici che potessero essere in compagnia del ragazzino al momento della caduta.