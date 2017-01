Uomo accoltellato a Secondigliano: è in prognosi riservata

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri sul ferimento di un uomo avvenuto la notte scorsa alla periferia di Napoli. Il 41enne, già noto alle forze dell'ordine, ha riferito di essere stato accoltellato mentre stava passeggiando, poco dopo la mezzanotte, in Via Monte Faito, a Secondigliano.

Due persone sono giunte a bordo di uno scooter, con il volto coperto dai caschi; all'improvviso, senza motivo, è stato colpito al fianco sinistro. I due aggressori sono poi fuggiti. Soccorso dal 118 è stato portato nell'ospedale San Giovanni Bosco dove è stato giudicato guaribile con riserva ma non è in pericolo di vita.