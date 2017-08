Turista scippate a Secondigliano, un passante insegue i malviventi e lo riconsegna alle vittime

Due straniere sono state scippate del cellulare a Secondigliano, ma in loro soccorso è intervenuto un passante.

“Molto spesso non è raccontata la parte buona del quartiere, tristemente noto alle cronache per vicende legate alla criminalità. Ma il coraggio del passante che insegue i malviventi e restituisce i cellulari dalle giovani ragazze cinese scippate è la prova che la gran parte della popolazione che vive a Scampia possibile è integerrima”. Lo ha detto Francesco Borrelli, consigliere regionale dei verdi, commentando la notizia pubblicata dal magazine Periferiamonews. “Non si racconti solo il peggio del quartiere a Nord di Napoli ma si dia evidenza anche alle storie a lieto fine che sfatano i luoghi comuni. A Scampia c’è hanno tanto di buono da far conoscere” ha concluso Borrelli.