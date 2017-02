Rapina a mano armata nel supermercato, terrore a Secondigliano

C'è stata una rapina, stamattina, in un supermercato lungo corso Italia a Secondigliano. Diversi malviventi – il numero è da accertare – hanno terrorizzato i clienti ed i dipendenti e portato via gran parte dell'incasso. A darne notizia è Internapoli.

I rapinatori erano armati. Su quanto accaduto indaga la polizia. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei dipendenti. Verranno recuperate anche le registrazioni dell'impianto di videosorveglianza.