Secondigliano: viene arrestato dai carabinieri, era latitante da ottobre

I Carabinieri della Sezione Catturandi del Nucleo Investigativo di Napoli hanno arrestato in Via del Cassano un 69enne di Napoli, latitante da ottobre 2016 perché è destinatario di un ordine di carcerazione per evasione dagli arresti domiciliari, cui era sottoposto per furto, e condannato ad 1 anno di reclusione.

L'uomo aveva già trascorso un periodo di reclusione in carcere: 10 anni per vari reati contro il patrimonio.