Carabinieri bloccano un pusher: nascondeva la droga anche nelle cassette antincendio

I Carabinieri della Stazione di Secondigliano hanno denunciato un 19enne del posto. Durante un servizio di osservazione nei pressi del corso Secondigliano i militari dell’Arma lo hanno notato in atteggiamento sospetto. La sua immediata perquisizione ha portato al rinvenimento e sequestro di 3 dosi di cocaina.

I controlli nella sua abitazione, poco distante,al sequestro di 2,43 grammi di hashish e di 80 euro in banconote di piccolo taglio. Estendendo la perquisizione all’intero immobile, nelle cassette antincendio poste in parti condominiali sono state rinvenute 2 buste (una con marijuana per circa 30 grammi e l’altra con cocaina per 10 grammi) nonché 10 involucri di plastica già termosaldati contenenti cocaina.