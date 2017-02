La droga era nascosta nel forno: arrestata una 28enne

Ventotto anni, di Casandrino, incensurata, è stata messa in manette per spaccio di droga nell'ambito di un'operazione dei carabinieri nella zona della “167”.

I militari sono entrati a casa sua accompagnati dai cani antidroga. Perquisendo l'appartamento, hanno trovato dietro al forno un chilogrammo di eroina e 260 grammi di cocaina. Erano contenute in buste di cellophane abilmente nascoste.

In casa, sono stati trovati e sequestrati anche due bilancini di precisione, una macchina per termo-sigillare buste e cinque bobine di cellophane per il confezionamento in dosi degli stupefacenti. Sequestrati anche 150 euro ritenuti provento di attività illecite.