Agguato all'uscita dal carcere, ferito anche un secondo uomo

È ancora grave Raffaele Russo, il pregiudicato originario di Casoria ieri mattina oggetto di un agguato all'esterno del carcere di Secondigliano. Mentre il 47enne continua a lottare per la sopravvivenza, emergono nuovi particolari sul raid.

Innanzitutto, un altro uomo è rimasto ferito dal commando che ha attentato alla vita di Russo. In semilibertà come la vittima designata, stava uscendo come lui dal penitenziario per andare a lavorare. È stato colpito di striscio ad un fianco, e non risulta essere in pericolo di vita.

Anche la dinamica di quanto avvenuto è adesso più chiara. Il commando, appostato su via Roma verso Scampia, aspettava Russo all'uscita del carcere. Almeno due persone armi in pugno, pronte a sparare incuranti della presenza della polizia penitenziaria a poche decine di metri. Il 47enne ha varcato il cancello del penitenziario ed è entrato in auto, un'Opel Corsa grigia. A bordo di uno scooter, i killer gli si sono affiancati e quello seduto dietro ha iniziato a fare fuoco, colpendo la vittima 5 volte. L'uomo si trova al San Giovanni Bosco, in condizioni disperate.